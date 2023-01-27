Межвузовский студенческий кампус в Уфе будет построен в виде курая

Жилые корпуса межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят в виде цветка курая, аудиторно-лабораторный блок будет олицетворять «корневую систему, связь с землей, стабильность и монументальность науки», сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Площадь земельного участка под проектируемым кампусом составляет 4,8 га.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, общая площадь создаваемых объектов превысит 146 тыс. кв. м. Господин Назаров отметил, что для начала реализации проекта необходимо решить земельно-имущественные вопросы, скорректировать проектную документацию, определиться с функциональным наполнением и передать концессионеру «IQ-парк».

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Первую очередь кампуса планируется сдать в конце 2023 года, завершить строительство — в 2026 году. Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб.

Карина Мамаева

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