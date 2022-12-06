Евгений Куйвашев уверен, что Универсиада в Екатеринбурге состоится

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что Универсиада-2023 в Екатеринбурге не отменена, а перенесена. Об этом он заявил депутатам заксобрания в рамках доклада о приоритетах бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года сообщает корреспондент «Ъ-Урал» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы обратного отсчета времени до начала Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Часы обратного отсчета времени до начала Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам губернатора, принятое FISU в апреле решение говорит только об отложении права Екатеринбурга на проведение игр. «У меня есть ощущение, что мы Универсиаду будем проводить»,— заявил господин Куйвашев. Он добавил, что альтернативные играм FISU Международные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге в августе 2023 года.

На проведение аналога Универсиады из бюджета Свердловской области планируется направить 11,4 млрд руб.

Артем Рябов

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