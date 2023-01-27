В Москве и Подмосковье повышен уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать до 21:00 28 января.

Желтый уровень погодной опасности введен и в других регионах Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, а также Смоленской и Тамбовской областях.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 января, в Москве ожидается –2...0°С, небольшой снег и гололедица. По данным центра погоды «Фобос», с сильными снегопадами жители столкнутся 30 и 31 января. Снежный покров за два дня вырастет с 23 см до 29–34 см.

Милена Костерева