Джонсон назвал переговоры по Украине в нормандском формате «дипломатической имитацией»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против России надо было вводить еще в 2014 году. Он сказал, что нормандский формат переговоров по Украине был «дипломатической имитацией».

По мнению господина Джонсона, из-за отсутствия жестких санкций президент России Владимир Путин «сделал вывод, что Запад не станет его останавливать». «В 2014 году мы провалились. Мы не сделали того, что должны были сделать. Санкции против Путина нужно было наложить в 2014-м... Какие-то санкции мы тогда ввели, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились»,— сказал экс-премьер в интервью украинскому каналу «Рада».

В «нормандскую четверку» входили Германия, Россия, Украина, Франция. 26 января 2022 года в Париже прошли переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки», встреча продлилась более восьми часов. 10 февраля в Берлине состоялся второй раунд переговоров по Донбассу в этом формате, он был последним.

22 января Борис Джонсон прибыл на Украину с необъявленным визитом и, в частности, посетил город Буча в Киевской области. Он также встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В общей сложности господин Джонсон был на Украине трижды после начала боевых действий. Предыдущий его визит состоялся 24 августа 2022 года.

О ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер