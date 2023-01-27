Рогов назвал провокацией заявление МАГАТЭ о взрывах в районе Запорожской АЭС

Информация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности, утверждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал заявление МАГАТЭ провокацией.

«Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе»,— сказал «РИА Новости» господин Рогов. Он считает, что агентство может преследовать цель поставить под сомнение способность российских военных защитить атомную станцию от обстрелов со стороны Украины.

МАГАТЭ сообщило, что 25 января, были зафиксированы восемь мощных взрывов вблизи ЗАЭС, а 26 января взрывов было «еще больше». Глава агентства Рафаэль Гросси говорил, что эти взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи атомного объекта. «Росэнергоатом» также отрицает информацию МАГАТЭ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер