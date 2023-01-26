В Воронеже в суд передали дело о договорном матче ФК «Чайка» с кубанской командой

Железнодорожный районный суд Воронежа рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» (Ростовская область) Олега Баяна, по факту 10 эпизодов коммерческого подкупа судей и организации умышленного проигрыша на матче с «Черноморцем» (Краснодарский край). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Предварительно установлено, что в период с августа 2015 года по апрель 2018 года подозреваемый предлагал деньги в размере от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за создание условий выигрыша ростовского футбольного клуба. Всего было выявлено 10 эпизодов. Еще один произошел в мае 2019 года, когда на встрече с кубанской командой Олег Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову 500 тыс. руб. за умышленный проигрыш.

В отношении исполнительного директора ФК «Чайка» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 184 УК РФ (противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования). За участие в договорном матче тренера и игроков кубанской команды оштрафовали на сумму от 290 тыс. до 350 тыс. руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram