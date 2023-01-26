Чонишвили заменит уволенного Назарова в спектакле «Лес» в МХТ им. Чехова

Уволенного из МХТ им. Чехова актера Дмитрия Назарова в спектакле «Лес» 8 февраля заменит Сергей Чонишвили. В спектакле «Мастер и Маргарита» 29 января господина Назарова заменит Анатолий Кот.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Чонишвили

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение об увольнении Дмитрия Назарова, а также его жены Ольги Васильевой было принято 13 января.

Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием актера по причине «недовольства местных жителей его критикой военной операции». Спектакль был назначен на 1 февраля.

Господин Назаров работал в МХТ им. Чехова с 2003 года, известен по нескольким десяткам сериалов, в том числе «Кухня» (2012–2016). Господин Чонишвили снялся более чем в 100 картинах, он также много занимается озвучкой и работает в театре, в том числе в МХТ им. Чехова, где он играет в двух спектаклях.

Мария Федотова