Орловская прокуратура опротестовала возможность полного отстрела диких кабанов в регионе

Прокуратура Орловской области по поручению ее главы Алексея Тимошина опротестовала приказ регионального департамента надзорной и контрольной деятельности, который дает охотникам возможность 100-процентного отстрела диких кабанов. Как рассказали в надзорном ведомстве, приказ от 19 января 2023 года предоставляет право охоты на кабанов в радиусе 30 км вокруг свиноводческих комплексов с количеством предполагаемых к добыче охотничьих ресурсов вплоть до 100%. Срок действия акта — до 31 декабря 2023 года.

Поскольку в приказе не конкретизированы свинокомплексы, а также места и площади охотхозяйств, как того требует закон «Об охоте», может начаться неконтролируемая охота на животных, опасаются в прокуратуре. «При необходимости прокуратурой будут реализованы полномочия по признанию данного правового акта незаконным в судебном порядке»,— подчеркнули в ведомстве.

О причинах спора между воронежскими охотниками и властями читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Не день сурка».

Мария Старикова