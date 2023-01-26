Выросла доля пятитысячных купюр в обращении

По данным Центробанка, доля пятитысячных купюр в общем количестве банкнот выросла до 37% с 33% годом ранее. Доля банкнот номиналом 1000 руб., наоборот, сократилась с 22% до 20%, а сторублевых — с 17% до 16%.

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ЦБ также сообщил, что объем наличных денег в обращении на 1 января 2023 года составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 трлн руб. больше, чем годом ранее. Всплеск спроса на наличные в прошлом году наблюдался дважды: в феврале—марте и в сентябре. Также был зафиксирован традиционный предновогодний спрос на наличные в декабре.