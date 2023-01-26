Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Издатель «Медиазоны» (издание признано Минюстом иноагентом) Петр Верзилов (также признан иноагентом) был обвинен по статье о распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом Петр Верзилов рассказал «Медиазоне».

Как сообщил Петр Верзилов, уголовное дело возбудили из-за двух твитов и двух постов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В них он рассказал о событиях в Буче.

В Следственном комитете полагают, что своими действиями Петр Верзилов «создал реальную угрозу для формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции». СКР полагает, что в посыл в постах Петра Верзилова может «повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности» и тем самым «причинить вред интересам» России.

В ноябре 2022 года RT, а также Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на источники сообщили, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Его адвокат Леонид Соловьев сообщил, что об уголовном деле они узнали из Telegram-каналов. 14 декабря 2022 года Петр Верзилов сообщил об обысках в московской квартире его матери.

9 января Петр Верзилов был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Представитель следствия сообщил, что господин Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Анастасия Ларина