ЮАР увеличила экспорт угля в Европу

Угольный терминал Ричардс-Бей в ЮАР увеличивает отгрузки в Европу, несмотря на перебои в инфраструктуре. Поставки увеличились на фоне высокого спроса, сообщил глава обслуживающего терминал оператора Transnet SOC Ltd Алан Уоллер, передает Bloomberg.

По данным Алана Уоллера, в 2022 году с Ричардс-Бей в Европу отгрузили более 14 млн тонн, что на 28% больше от общего объема поставок. В 2021 году доля экспорта поставок в этом направлении от общего объема составляла 4%.

Вместе с тем общий экспорт из Ричардс-Бей в 2022 году снизился на 14%, до 50,4 млн тонн. Это самый низкий показатель за три года, отмечает Bloomberg. Снижение экспорта произошло в том числе в связи с нехваткой оборудования у оператора, забастовок сотрудников из-за заработной платы.

На этом фоне в 2022 году Transnet SOC Ltd приостановил поставки на 22 дня. По оценкам Алана Уоллера, в случае устранения этих проблем компания может достичь объема экспорта на уровне 60 млн тонн в 2023 году.

Рост спроса на уголь в Европе наблюдается после вступления в силу эмбарго на закупки российского угля, который действует с 1 августа. В связи с этим европейские страны начали закупать уголь в том числе из Южной Африки и Колумбии. На этом фоне экспорт российского угля по итогам 2022 года упал на 7%. Вместе с тем в 2022 году поставки российского угля восстанавливаются через северо-западное направление.

Подробнее о российском угле — в материале «Ъ» «Уголь повалил на северо-запад».

Лусине Баласян