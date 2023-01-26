Белгородский губернатор сообщил о повреждении линии электропередачи в селе Муром из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало приграничное село Муром Шебекинского городского округа. В результате повреждена линия электропередачи. Без света осталась примерно половина села, сообщил глава региона в Telegram.

По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. Аварийные бригады и оперативные службы, сказал он, находятся на месте. Губернатор выразил надежду, что они «максимально оперативно» постараются восстановить электроснабжение части села.

До этого село Муром, судя по Telegram-каналу господина Гладкова, попадало под обстрел 2 января. Тогда были повреждены два частных домовладения и 15 могил. За все время обстрелов, которые продолжаются с 25 февраля 2022 года, в Белгородской области погибли 25 человек, еще 95 получили ранения.

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