При обстреле белгородского села Муром часть снарядов попала на кладбище

Под обстрел украинский военных 2 января попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм канал губернатора Вячеслава Гладкова Фото: телеграм канал губернатора Вячеслава Гладкова

Как сообщил в своем телеграм-канале господин Гладков, повреждения в результате атаки со стороны Украины получили два частных домовладения. В них «осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша», также пострадал один автомобиль. Оперативные службы на месте, а местная администрация, по словам главы региона, продолжает подомовой обход территории.

Позже Вячеслав Гладков уточнил, что часть снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. Не менее 15 могил оказались повреждены: у них выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Губернатор пообещал, что в середине недели специальные службы обследуют территорию кладбища повторно, чтобы понять, «как все восстанавливать»: «Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно. Изверги, пытающиеся уничтожить память»!

Шебекинский горокруг со стороны Украины обстреливают второй день подряд. Вчера господин Гладков также сообщал о повреждении двух частных домов, в которых были выбиты окна, пострадали двери и фасады. Также в муниципалитете пришлось проводить ремонтные работы на сетях газоснабжения.

В первые часы нового года ВСУ обстреляли окрестности Белгорода: российская система ПВО сбила четыре реактивных снаряда.

Андрей Цветков