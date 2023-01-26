Горячее водоснабжение вернут в микрорайон Холмогорова в Ижевске раньше планируемого срока

В столице Удмуртии вернуть горячее водоснабжение в микрорайоне Холмогорова планируют раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба муниципалитета. Специалисты заменили 6-метровый участок водопровода диаметром 700 мм, а также провели опрессовку сетей.

Отобранные после ремонта пробы воды соответствуют нормативам. Подача ГВС начнется в ближайшее время.

Напомним, 21 января в Ижевске произошел порыв водопровода в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса, Холмогорова. Сообщалось о том, что без горячего водоснабжения остались 22 здания. Ремонтные работы планировалось проводить до 27 января.