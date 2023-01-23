Коммунальщики приступили к монтажу новой трубы на поврежденном участке на улице Холмогорова в Ижевске

В столице Удмуртии коммунальщики провели демонтаж поврежденного участка трубопровода в районе улицы Холмогорова. Работы по монтажу новой трубы, длина которой составляет 6 м, планируется завершить сегодня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В дальнейшем специалисты проведут опрессовку, гидравлическую промывку водопровода и лабораторные исследования воды.

Напомним, 21 января в Ижевске произошел порыв водопровода в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса, Холмогорова. Сообщалось о том, что без горячего водоснабжения остались 22 здания. Школы и детские сады работают штатно, поскольку в учреждениях есть водонагреватели.