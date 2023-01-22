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Дома в районе ул. Холмогорова в Ижевске могут остаться без горячей воды еще на пять дней

Повреждение трубы длиной шесть метров выявлено на месте порыва трубопровода в районе ул. Холмогорова в Ижевске. Ремонтные работы могут продлиться еще пять дней. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Напоминаю, что по-прежнему под отключением один центральный тепловой пункт. Горячее водоснабжение отключено в 22 зданиях в микрорайоне Холмогрова», — отметил он.

Школы и детские сады, попавшие под отключение, с понедельника будут работать штатно — в учреждениях есть водонагреватели.

Напомним, утром 21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод. Дорожные службы еще продолжают работать на месте происшествия.

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