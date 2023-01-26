На Крымском мосту восстановили третий пролет

Строители завершили установку третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение»,— отметил вице-премьер.

По его словам, основную часть восстановительных работ на мосту завершат 31 января.

В октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом грузовом поезде.

Монтаж первого пролета левой автодорожной части моста завершили 10 января.

Из-за ремонтных работ движение транспорта неоднократно ограничивали на непродолжительное время.

Подробнее о расследовании подрыва моста — в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь