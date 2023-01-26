Суд прекратил производство по иску «Гринвича» к Zara Home

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») к ООО «Зара хом СНГ» (Zara Home, входит в группу Inditex). Как указано в картотеке, такое решение суд вынес в четверг, 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, исковое заявление от УК торгового центра было подано в августе прошлого года. Согласно материалам суда, «Гринвич» пытался взыскать с магазина задолженность по арендной плате в размере $42,3 тыс.

Ранее суд прекратил производство по другим искам от екатеринбургского ТЦ к магазинам группы Inditex. Так, разбирательства были прекращены по заявлениям к Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius.

Подробнее о судах «Гринвича» — в материале «Ъ-Урал» «Состояние навязчивого бренда».

Мария Игнатова

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