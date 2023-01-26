«Шпинель Джедай отличает неоново-розовый цвет с внутренним свечением»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о наиболее ценных изделиях, в том числе о шпинелях Джедай и Luc Yue.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivynewyork.com Фото: ivynewyork.com

В моду вошли турмалины неоново-розового цвета, которые обретают необычный яркий оттенок благодаря содержанию меди. Чем не повод вспомнить яркие камни, которые мы любим и ценим? Первыми на ум приходят, конечно, турмалины параиба, отличающиеся неоново-голубым цветом. Обнаружили их в Бразилии в конце 1980-х, и именно они поменяли представление о разделении на полудрагоценные и драгоценные камни. Ведь редкие с хорошими характеристиками «параибы» стоят дороже многих бриллиантов.

Неоново-розовый цвет с внутренним свечением отличает шпинель Джедай. В 2000-х это название придумал геммолог Венсан Пардье для описания электрически-розовой, сильно флуоресцирующей шпинели из Намьи, месторождения в Мьянме. Так он позднее объяснил в одном из интервью: «Типичным недостатком прекрасного в остальном камня шпинели был темный тон или "темная сторона" внутри камня. В то время в кинотеатрах шел голливудский блокбастер "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", и моим девизом стало: "Сила сильна в шпинели, но берегись темной стороны Силы"».

В шпинели Джедай не было «темной стороны». То же можно сказать и о неоново-синей шпинели Luc Yue. Это синие камни с одноименного месторождения во Вьетнаме, отличающиеся неоновым блеском. И если вообще шпинели из Luc Yue немало, то именно неоновая является большой редкостью и ценностью.