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За экс-директора «Красного факела» поручились Райкин, Миронов и Апфельбаум

Российские театральные деятели заявили о готовности стать поручителями для Александра Кулябина, бывшего директора новосибирского театра «Красный факел», задержанного по подозрению в растрате. Среди выступивших в поддержку господина Кулябина — актеры Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Константин Райкин, Елизавета Боярская и Александр Балуев, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин и директор РАМТа Софья Апфельбаум.

В распоряжении журнала «Театр» оказались копии ходатайств поручителей. По данным редакции издания, заявлений могло бы быть «гораздо больше», если бы директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта России Оксана Косарева не стала обзванивать театры и рекомендовать «не подписывать никаких бумаг» в защиту экс-директора «Красного факела».

Заявления о поручительстве будут представлены сегодня в ходе заседания Центрального районного суда Новосибирска об избрании меры пресечения господину Кулябину.

В декабре 2022 года Александр Кулябин был снят с должности директора «Красного факела», который он возглавлял 20 лет. В апреле 2022 года его сын, главный режиссер театра Тимофей Кулябин, покинул свою должность и уехал из России — ранее он выступал с резкой критикой политики российского руководства в отношении Украины.

Александра Кулябина задержали 24 января. Следствие считает, что он незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну. Ожидается, что сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Подробнее о деле директора «Красного факела» — в материале «Ъ» «Силовики заглянули за кулисы».

Андрей Сапожников

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