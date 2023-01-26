Специалисты «Самаранефтегаза» впервые применили инновационную технологию радиального вскрытия пласта

Специалисты АО «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс ПАО «НК «Роснефть») успешно провели первые в истории предприятия работы по радиальному вскрытию пласта. Применение подобной технологии позволяет эффективно работать там, где обычные способы бурения являются экономически необоснованными.



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Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Большое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных подходов уделяет АО «Самаранефтегаз», как и другие дочерние общества компании. Это, как ключевой фактор конкурентоспособности, определяет ее технологическое лидерство на нефтяном рынке.

Радиальное вскрытие пласта — эффективный способ повышения производительности существующих скважин. Самарские нефтедобытчики, в частности, с его помощью решали проблемный вопрос, обусловленный отсутствием возможности проведения гидроразрыва пласта с целью интенсификации добычи нефти из-за близкого расположения подошвенных вод и низкого качества крепления эксплуатационных колонн скважин. Все работы, включающие в себя подготовительный период и вскрытие пласта, прошли с полным соблюдением норм промышленной безопасности и охраны труда.

В результате на трех месторождениях региона специалисты предприятия пробурили по два канала в каждой апробированной скважине протяженностью до 14 метров от ее ствола. Это дало возможность увеличить радиус зоны дренирования скважин, что значительно повысило их производительность. Среди других преимуществ технологии радиального вскрытия пласта, отмечают нефтяники, — отсутствие капитальных затрат, высокая скорость проходки и низкие экологические риски.

По расчетам сотрудников АО «Самаранефтегаз», дополнительная добыча нефти за период мониторинга технологии до окончания 2022 года превысила 16 тысяч тонн. Ожидаемый технико-экономический эффект составил более 100 млн рублей. На предприятии регулярно проводятся мероприятия для повышения эффективности добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа, геологии и разработки нефтяных месторождений, бурения скважин, повышения уровня энергосбережения и энергоэффективности, улучшения экологической безопасности производства.