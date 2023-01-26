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Коммерсантъ FM
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Raiffeisen в Чехии с февраля запретит денежные переводы в Россию и Белоруссию

Дочерняя компания международной группы Raiffeisen Bank International (RBI) в Чехии c 15 февраля прекращает исходящие платежи и переводы в Россию и Белоруссию. Соответствующие уведомления были направлены клиентам банка.

Из пресс-релиза банка следует, что решение о прекращении переводов средств принято в знак протеста против российской военной операции на Украине. В организации отметили, что подобные ограничения уже давно применяются в отношении Ирана, Афганистана, Судана и Сирии.

«При переводе средств в Россию и Белоруссию банк не может повлиять на дальнейшее использование денег подсанкционными лицами или же для целей, которые затрагивают ограничительные меры. Тем самым режим международных санкций может быть нарушен»,— объяснили в RBI.

В мае 2022 года Raiffeisen Bank International прекратил отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. В России организация представлена дочерним предприятием — АО «Райффайзен Банк». 17 марта 2022 года в российской «дочке» сообщили, что организация продолжит работу в РФ. Сейчас она действует как самостоятельное юридическое лицо. Украинский нацбанк критиковал Raiffeisen за то, что он продолжает работу в России. Международная группа в ответ заявила, что рассматривает «тщательно спланированный выход» из российской структуры, но процесс может осложниться из-за российского законодательства — в России банк внесен в список системно значимых.

Милена Костерева

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