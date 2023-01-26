Председатель Европейской народной партии призвал к милитаризации экономики ЕС

Евросоюзу нужна «своего рода военная экономика», чтобы обеспечить оперативное предоставление вооружения как странам ЕС, так и Украине. Об этом заявил Манфред Вебер, председатель крупнейшей партии Европарламента — Европейской народной партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манфред Вебер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Манфред Вебер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Европейские государства в настоящее время не в состоянии достаточно быстро предоставить необходимое вооружение ни для нашей собственной обороны, ни для Украины… Нам необходима своего рода военная экономика, чтобы быть в состоянии гарантировать стабильность и безопасность»,— сказал господин Вебер (цитата по DPA).

По его мнению, ЕС также следует разработать единые стандарты экспорта и производства вооружения и боеприпасов.

Вчера, 25 января, правительство Германии объявило о поставках танков Leopard 2 на Украину. Как пояснил министр обороны ФРГ Борис Писториус, экспорт вооружения займет три-четыре месяца.

О поставках Leopard 2 — в материале «Ъ» «Танк точно».

Андрей Сапожников