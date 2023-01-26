Татарстан исключил из своей конституции должность президента

Госсовет Татарстана исключил из конституции республики положения о должности президента. Сегодня, 26 января, региональный парламент принял закон «О внесении изменений в конституцию Республики Татарстан», после вступления в силу которого руководитель региона Рустам Минниханов будет называться главой (раисом).

В декабре депутаты уже вносили поправки в конституцию. Согласно им от должности президента республика должна была отказаться по истечении действующего срока Рустама Минниханова в 2025 году. Однако это решение просуществовало около месяца, и теперь Госсовет ускорил отказ от президентского статуса главы региона.

За новые поправки проголосовали 73 депутата. Против оказались лишь девять парламентариев, а один воздержался.

Решение было принято после того, как Рустам Минниханов побывал в Кремле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"