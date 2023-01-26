В Toyota Motor сменится генеральный директор

С 1 апреля генеральным директором и президентом крупнейшего японского производителя автомобилей Toyota Motor станет 53-летний Кодзи Сато. Сейчас он — президент Lexus International и занимает ряд других постов в руководстве. Возглавляющий Toyota Motor 66-летний Акио Тойода с 1 апреля покинет посты генерального директора и президента и станет главой совета директоров японской компании.

Акио Тойода, внук основателя Toyota Motor, стал генеральным директором в 2009 году. По его собственным словам, в первые годы компания «переживала кризис за кризисом», начиная глобальной рецессией, землетрясением и цунами, отзывами автомобилей и заканчивая претензиями со стороны экологических организаций из-за медленного перехода к производству электромобилей. Тем не менее за время его руководства акции Toyota Motor выросли более чем на 200%.

Кандидатура Кодзи Сато, по словам Тойода, была выбрана потому, что «он упорно трудился, чтобы постичь философию Toyota», а кроме того, «генеральному директору необходима молодость, энергия и сила». Кодзи Сато начал работать в Toyota Motor в 1992 году. С 2016 года он занимает пост президента Lexus International, с января 2021 года — директора по развитию бренда. Он также является операционным директором и президентом GAZOO Racing.

Алена Миклашевская