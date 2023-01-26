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Филиал ПАО «Россети» модернизирует ЛЭП, обеспечивающую выдачу мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2

Специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала модернизируют линию электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская», участвующую в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. В результате будет повышена надёжность транзита электроэнергии в северные энергорайоны ХМАО, где расположены крупные объекты нефтегазодобычи, в том числе Самотлорское нефтяное месторождение.

В 2023 году замена грозозащитного троса, предназначенного для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии, на ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» предусмотрена в 2 этапа. В настоящее время реализуется один из этапов, энергетики производят замену 27 км грозотроса. Использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии, доказанной при лабораторных испытаниях. Срок его службы - не менее 50 лет.

На опорах выполняется замена сцепной арматуры и гасителей вибрации, предназначенных для предотвращения высокочастотных колебаний провода при влиянии движения воздушных масс, а также проводится замена поврежденной изоляции на новую повышенной механической прочности, химической и термической устойчивости.

Отметим, что трасса ЛЭП проходит по заболоченной и труднодоступной местности, поэтому работы проводятся при отрицательных температурах после промерзания грунта в пройме реки Ватинский Еган, правого притока Оби. В работах задействована специальная высокопроходимая техника, в том числе МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), Камаз-вахта высокой проходимости, ТРЭКОЛ (внедорожник большой грузоподъемности).

Работы этого этапа планируют завершить до конца января 2023 года, в планах у энергетиков заменить еще 26 км грозозотроса на данной линии в течение года. Суммарная протяженность участка замены грозозащитного троса составит почти 55 км.

Справочно: Сургутская ГРЭС-2 мощностью 5667 МВт является крупнейшей тепловой электростанцией России. В схеме выдачи ее мощности задействовано семь воздушных линий электропередачи сверхвысокого класса напряжения 500 кВ. По ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» протяженностью 199 км обеспечивается транзит электроэнергии в Нижневартовский район округа, где расположен ряд крупных промышленных предприятий, включая Самотлорское нефтяное месторождение ПАО «НК «Роснефть» и Нижневартовский газоперерабатывающий завод ПАО «СИБУР Холдинг».

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