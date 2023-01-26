Sony представила наушники для бегунов

Компания Sony представила новые беспроводные наушники — адаптированную для бегунов модель Float Run. Новинка, доступная только в черном-белом исполнении, в продаже появится в феврале 2023 года по цене $130.

Особенностью аксессуара стала конструкция, которая оставляет уши пользователя открытыми. Динамики крепятся на обод, который охватывает затылок и ушную раковину, а сами уши остаются свободными, что позволяет избегать эффекта заложенности во время бега.

Float Run, защищенные от влаги по стандарту IPX4, при массе наушников 33 г получили динамики 16 мм, заявлена поддержка кодеков SBC и AAC, а также автономность на десять часов работы без подзарядки.

Напомним, в начале 2022 года Sony показала беспроводные наушники LinkBuds с необычной конструкцией «открытое кольцо».

Максим Вершинин