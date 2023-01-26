Лекарства в Новосибирске и Красноярске подорожали в 2022 году в среднем на 8%

Медикаменты в двух регионах Сибири – Новосибирской области и Красноярском крае подорожали в 2022 году в сравнении с годом ранее в среднем на 8%, а в отдельных случаях — более чем на 10%, подсчитали в Росстате

Лидерами роста цен в Новосибирске стали аспирин (+ 43%, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), йод (+ 31%), таблетки валерианы (+ 17%), цитрамон (+ 14%) и анальгин (+ 12%). Также отмечено повышение стоимости на 18% на перевязочные материалы, в том числе вату (+ 21%) и бинт (+ 15%).

В Красноярске потребительские цены на медикаменты в 2022 году выросли на 9,7% в сравнении с 2021-м. Наибольшая динамика отмечена на аспирин (+ 48%), йод (+ 45%), мирамистин (+ 28%), аллохол (+ 28%), но-шпу (+ 23%), цитрамон (+ 21%), таблетки валерианы (+ 21%) и активированный уголь (+ 20%).

Перевязочные материалы подорожали в регионе за год на 34%, в том числе вата (+ 34%) и бинт (+ 33%).

Ранее «Ъ» писал, что в 2022 году операторы госзакупок приобрели лекарства на 910 млрд руб., что на 5% больше в годовом выражении. Закупки для районных стационаров сократились на 32%, для для городских больниц — на 28%.

В январе 2023-го Минздрав включил йод и аспирин в список потенциально дефицитных лекарств.

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Лолита Белова