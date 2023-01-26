В Киеве демонтируют памятник советскому летчику Чкалову

В Киеве в ближайшее время будет демонтирован памятник советскому летчику-испытателю Валерию Павловичу Чкалову, заявил советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Белоцерковец сообщил, что в Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялось заседание экспертной комиссии, на которой рассмотрели обращение киевской городской власти по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников Валерию Чкалову и советскому генералу Николаю Ватутину, что позволит их демонтировать.

«С Чкаловым история проще, потому что комиссия рекомендовала снять статус, открывающий путь к демонтажу. (Снос.— "Ъ") Планируется в ближайшее время»,— написал советник мэра Киева.

Он добавил, что следующие на очереди — памятники поэту Александру Пушкину и офицеру Николю Щорсу.

На Украине начали сносить связанные с российским и советским прошлым монументы и переименовывать населенные пункты и улицы в рамках «дерусификации» — после начала военной операции на Украине.

11 октября в центре Киева снесли бюст Александра Пушкина. 10 декабря были демонтированы памятники Александру Пушкину и Александру Суворову в городе Тульчин Винницкой области. Ранее сносы памятников были организованы в Измаиле и Кременчуге. 29 декабря в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и Александру Суворову.

Дарья Эрозбек