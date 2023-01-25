«Тайн от народа быть не должно»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен обнародовать полную декларацию о доходах. Его инициативу поддержали еще четыре депутата. 25 января нижняя палата в окончательном чтении приняла закон, разрешающий народным избранникам не публиковать сведения о своих заработках и имуществе. Нововведения должны вступить в силу с 1 марта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что депутаты получили дополнительную возможность прославиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Депутаты Государственной думы разрешили самим себе не публиковать декларации о доходах. Формулировка непростая: народные избранники продолжат подавать сведения о своем имуществе и заработках, об этом будет сообщаться, но в общих чертах, что всего подано столько-то, нарушений выявлено столько-то. А вот что касается популярных новостей о том, что самым богатым депутатом стал такой-то, заработал такую-то сумму, имеет несколько иномарок класса люкс, а также земельные участки в поселках Одинцово, Барвиха, Горки, их мы, судя по всему, больше не увидим.

Зачем все это было нужно? Основной тезис звучит так: время непростое — необходимо защищать личные данные, а то враг спит и видит, как бы опорочить российскую власть. Нельзя давать ему повод. Скорее всего, подобные меры будут приняты не только в отношении депутатов и сенаторов, но и государственных служащих, в том числе чиновников высших категорий на ответственных постах.

Подобное не удивляет. Депутатов и сенаторов в принципе можно понять — кому понравится рассказывать о своих доходах и недвижимости? К великому сожалению, не везде, но в более или менее цивилизованном обществе принято, что если ты собираешься говорить от имени народа, то тайн от него быть не должно. На данный аспект ваш покорный слуга обратил внимание в предыдущем материале на тему депутатских деклараций.

И вот приходится повторяться. Почему? Потому что произошло некое важное событие: спикер Государственной думы Вячеслав Володин этот самый тезис прилюдно повторил и торжественно сообщил, что продолжит целиком и полностью публиковать свою декларацию, поскольку от народа у него тайн нет. Что же дальше? Инициативу председателя нижней палаты поддержали, правда, всего четыре депутата. Из разных фракций. У них тоже нет тайн от народа, а у остальных, получается, есть.

Что же мы видим в результате? Новый закон дает серьезные преимущества одним и, соответственно, ограничивает их другим.

Естественно, я как избиратель отдам предпочтение тому, кто от меня свои доходы не скрывает. Если, конечно, мне предоставят соответствующее право.

Но, как бы то ни было, новый закон, по сути, открывает новые горизонты и дает возможность прославиться, выбиться в лидеры и быть не как все, чем не преминул воспользоваться Вячеслав Володин. Тем более что борьба с привилегиями — перспективное направление для политической деятельности. А можно пойти дальше — стать бессребреником, пожертвовать пусть не все, но хоть какую-то часть сирым и убогим. Вполне себе выигрышный ход.

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