Главы трех комитетов Конгресса США попросили Белый дом проверить соблюдение РФ условий ДНСВ-3

Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США попросили администрацию президента Джо Байдена установить, соблюдают ли российские власти условия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ-3). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо конгрессменов.

Председатели комитетов Палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер отправили в администрацию США письмо, в котором они высказывают беспокойство отменой России двухсторонней комиссии и отказом возобновить инспекции в рамках СНВ. Конгрессмены просят администрацию предоставить отчет к 31 января.

Конгрессмены просят установить несколько фактов.

Первый: привел ли отказ России от заседания в двусторонней комиссии и отказ возобновить инспекции к несоблюдению или существенному нарушению Россией договора.

Второй: превышала ли Россия с 2020 года ограничения по СНВ, ставя под угрозу национальную безопасность США, а также использовала ли она в ходе действия договора технические условия как предлог для нарушения соглашения.

Кроме того, они также просят оценить эффективность режима верификации СНВ-3, в том числе двухсторонней комиссии и инспекции на местах.

Россия и США подписали договор СНВ-3 8 апреля 2010 года. В последний раз его продлевали в 2021 году (он действует до 2026 года). 8 августа Россия вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности по этому договору. В конце сентября в МИД России сообщили, что Москва и Вашингтон обсуждают возобновление инспекций в рамках соглашения.

В октябре 2022 года Россия обвинила США в предоставлении неполной отчетности об имеющемся стратегическом наступательном вооружении. В начале декабря в российском МИДе заявили, что переговоры с США по СНВ «поставлены на паузу». США говорили о готовности к возобновлению переговоров и принятию альтернативного СНВ-3 договора.

Анастасия Ларина