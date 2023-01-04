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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США: дата переговоров с Россией по ДСНВ зависит от Москвы

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что заседание комиссий России и США по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) зависит от решения Москвы. Он выразил надежду, что заседание комиссий все-таки состоится.

«Мы считаем, что каналы связи важны, особенно когда речь идет о вопросах стратегической стабильности. Мы надеемся, что будет назначена новая дата этой встречи, но это зависит от России»,— заявил Нед Прайс на брифинге.

Переговоры России и США по ДНСВ должны были пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. 29 ноября в российском МИДе заявили, что заседание комиссий было перенесено на более поздний срок.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков говорил в начале декабря, что переговоры России и США по ДСНВ не прекращены, а поставлены на паузу. Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что эти переговоры бессмысленны, пока США поставляют оружие на Украину.

Анастасия Ларина

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