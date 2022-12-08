МИД РФ сообщил об отсутствии планов по прекращению дипломатических отношений с США

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия не считает нужным разрывать дипломатические отношения с США. Он пояснил, что прекращение дипломатических отношений говорит о том, что все политические ресурсы по решению конфликта исчерпаны. По его словам, в случае с США дело обстоит не так.

«Не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно»,— сказал он в интервью газете «Известия».

Господин Рябков признал, что отношения России и США напряженные, однако, по его словам, российская сторона не будет «рубить с плеча». Он также отметил, что в разговоре с США есть только имитация диалога, но нет поиска решения конфликта.

Заместитель главы МИД России также сообщил, что переговоры России и США по договору о сокращении наступательных вооружений (ДНСВ) не прекращены, а поставлены на паузу. Ранее в российском МИДе говорили, что заседание комиссий России и США по ДНСВ было перенесено на более поздний срок. Переговоры должны были пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире.

Анастасия Ларина