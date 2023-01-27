Вернуться к танцам

Ангелина Дериволкова живет с мамой и младшим братом в городе Гурьевске Калининградской области. У девочки сильно искривлен позвоночник — недавно врачи выявили у нее последнюю, 4-ю степень сколиоза. Ангелине трудно ходить, долго сидеть в школе на уроках, ее мучает одышка. Выход один: установить на позвоночник специальную металлоконструкцию. Операцию готовы провести в московском Центре имени Приорова по технологии Vertebral Body Tethering. Но стоит такая операция больше миллиона рублей — сумма для семьи неподъемная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В семь у Ангелины начал искривляться позвоночник, позднее появилась хромота, перекосило таз и плечи, начал расти горб

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В семь у Ангелины начал искривляться позвоночник, позднее появилась хромота, перекосило таз и плечи, начал расти горб

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

На прошлой неделе в школе Ангелины состоялся бал. Все как полагается: музыка, красивые платья, пышные прически. И танцы — то, что так любит девочка и чего ей уже давно не хватает.

Ангелина ходила в танцевальную студию с трех лет, ездила на соревнования. А в семь у нее начал искривляться позвоночник — врачи выявили 2-ю степень сколиоза,— и жизнь закружилась совсем по-другому. Танцы пришлось заменить на постоянные хождения по врачам. Кто-то назначал массаж и лечебную физкультуру, кто-то — кинезиотерапию, другой все отменял и говорил, что поможет корсет. Ангелина с мамой исправно следовали рекомендациям, только спина девочки искривлялась все больше. Из 2-й степени сколиоза — в третью, вдобавок появилась хромота, перекосило таз и плечи, начал расти горб.

— Дочка отрастила длинные волосы и стала одеваться только в мешковатую одежду большего размера — чтобы не привлекать излишнего внимания,— рассказывает Виктория, мама Ангелины.— Но я-то знаю, как ей хочется надеть что-то нарядное.

Каждое утро Ангелина по 40 минут делает специальные упражнения для спины. А потом мама отводит ее в школу — самой девочке не донести тяжелый портфель с учебниками. На обратном пути, если Виктория не может встретить дочку, с портфелем помогает одноклассник. Сразу после школы девочка без сил ложится на пол, чтобы отдохнуть,— без этого боль в спине становится невыносимой и сесть за уроки уже не получается.

Летом 2022 года Ангелина попала на консультацию к нейрохирургу. Тот, едва взглянув на нее, спросил:

— Где вы раньше-то ходили? Вы почему еще не в Москве на операции?

И дал контакты Сергея Колесова, заведующего отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

— Моя мама однажды увидела сюжет про Сергея Васильевича по телевизору и посоветовала ехать к нему. Но я тогда даже подумать о таком не могла: где мы, а где — известный московский хирург,— вспоминает Виктория.

Они с Ангелиной побывали на консультации у Колесова в ноябре прошлого года и узнали, что угол искривления позвоночника достиг уже 72 градусов.

— Когда доктор сказал, что надо делать операцию и ставить на позвоночник специальную металлоконструкцию, я сначала сильно испугалась,— делится Ангелина.— А потом обрадовалась — когда узнала, что после нее смогу вернуться к танцам.

— Одно время дочке даже снились кошмары про операцию, что будет больно… Но нам объяснили, что это единственный способ выпрямить спину. Ангелина и сама устала от бесконечного лечения, которое в нашем случае не принесло никакого облегчения,— добавляет Виктория.

Операцию в НМИЦ травматологии и ортопедии проведут по современной технологии VBT (Vertebral Body Tethering): на позвоночник установят винты, а к ним прикрепят гибкий шнур — корд, натяжением которого и будет устранена деформация. Уже через несколько недель после установки конструкции девочка восстановится и сможет вернуться к нормальной жизни.

На балу Ангелина с одноклассником танцевали вальс — врачи разрешили, в качестве исключения. Он в черном костюме, она — в фиолетовом платье в пол. Платье выбирала сама.

— Что я сделаю после операции? Сразу побегу записываться в студию на парные танцы. Это все, о чем я сейчас мечтаю,— говорит Ангелина.

Только воплощение мечты стоит больше миллиона. Помогите девочке танцевать.

Для спасения Ангелины Дериволковой не хватает 767 656 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, начались проблемы с дыханием. Без хирургического вмешательства болезнь будет прогрессировать, что приведет к еще большему сдавливанию внутренних органов, усилению дыхательной и сердечно-мышечной недостаточности. Ангелине необходима операция с установкой металлоконструкции по методике VBT. Это позволит восстановить опорную функцию позвоночника и избежать осложнений. В послеоперационном периоде качество жизни Ангелины значительно улучшится». Стоимость операции 1 301 656 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 000 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 767 656 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Дериволкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Виктории Владимировны Чаплинской. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Анастасия Самбурова, Калининградская область