Верховный суд запретил носить осужденным в колонии наручные часы

Верховный суд отклонил иск адвоката Владимира Постанюка, который был подан в интересах бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В иске была прописана просьба разрешить заключенным носить в исправительных учреждениях часы. Амиров просил снять запрет, чтобы отслеживать время принятия лекарств.

«Суд рассмотрел иск адвоката Владимира Постанюка, поданного в интересах Амирова, с требованием снять запрет на ношение часов и постановил в удовлетворении исковых требований полностью отказать»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем документов, которые говорят о состоянии здоровья господина Амирова. Администрация колонии запретила Саиду Амирову носить часы после изменения правил внутреннего распорядка колоний в июле 2022 года. До этого заключенным запрещалось иметь часы только в одном случае, если их стоимость превышает 2,5 тыс. руб.

Саид Амиров отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. Его приговорили к пожизненному заключению в августе 2015 года. Он получил пожизненный срок по совокупности нескольких преступлений.

Суд признал, что Саид Амиров вместе с сообщниками хотел сбить самолет, в котором летел глава отделения Пенсионного фонда по Дагестану Сагид Муртазалиев. Его также обвинили в организации убийства сотрудника Следственного комитета, а в 2014 году его признали виновным в подготовке к совершению теракта и незаконном оружии. По этому делу он был осужден на десять лет колонии.

В 1993 году после нескольких покушений Саид Амиров стал инвалидом-колясочником. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал обоснованной жалобу его защиты, которая утверждала, что он не может находиться в тех условиях, в которых он содержался в СИЗО, а затем в колонии, по состоянию здоровья.

Анастасия Ларина