Учредитель производителя рыбных консервов «Лукоморья» заочно арестован

Сергей Лукашевский, учредитель рыбоперерабатывающей компании «Лукоморье», заочно арестован по решению Тверского суда Москвы. Ранее суд также выдал санкцию на арест гендиректора компании Дмитрия Лукашевского. 19 января братья были объявлены в международный розыск по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 199 УК РФ).

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал Лукашевскому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Лукоморье» занимается производством пресервов, икры, копченой и охлажденной рыбы. Компания была основана в 1999 году и в разное время сотрудничала с ритейлерами «Вкусвилл», «Дикси», «Виктория», Spar и X5 Retail Group. В сентябре 2021 года руководители «Лукоморья» покинули Россию.

Андрей Сапожников