Руководители производителя рыбных консервов «Лукоморье» объявлены в розыск за неуплату налогов

Сергей и Дмитрий Лукашевские, учредитель и генеральный директор рыбоперерабатывающей компании «Лукоморье», объявлены в международный розыск. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ).

«В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С. М. и Лукашевского Д. М. меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в Тверском суде Москвы «РИА Новости». Суд рассмотрит ходатайства об аресте предпринимателей 20 и 23 января.

Компания «Лукоморье» основана в 1999 году. Среди продукции производителя: икра, соленая, копченая и охлажденная рыба, а также пресервы. С «Лукоморьем» в разное время сотрудничали «Вкусвилл», «Дикси», «Виктория», Spar, X5 Retail Group и другие крупные ритейлеры.

Андрей Сапожников