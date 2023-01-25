Экс-схиигумен Сергий в последнем слове поблагодарил гособвинение за веру в его здоровье в колонии

Основатель Среднеуральского монастыря (Свердловская область) экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) и его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев выступили с последним словом в Бабушкинском районном суде Москвы. Напомним, гособвинение в прениях запросило для Николая Романова пять лет и шесть месяцев колонии, для Всеволода Могучева — пять лет по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Большая часть последнего слова экс-схиигумена, согласно опубликованному тексту, состоит из рассуждений о духовных вещах. По словам адвоката подсудимых Павла Бабикова, Николай Романов поблагодарил гособвинителя, которая запросила для него срок (суммарно составляет около семи лет), «за то, что она верит в его здоровье и в то, что он проживет этот срок в тюрьме».

В конце своего последнего слова Сергий заявил, что намерен построить храм в Санкт-Петербурге. «Если будет воля Божия и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу святой блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. (Храм) Церковь — духовная лечебница, нет непрощенных грехов, есть нераскаянные»,— следует из текста.

Приговор Николаю Романову и Всеволоду Могучеву Бабушкинский суд огласит в пятницу, 27 января.

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной ОПГ, в которую, кроме них, никто не входил, записывали и выкладывали в интернет видео, которые возбуждали в гражданах неприязнь к иудеям, католикам и мусульманам.

Всего в деле об экстремизме (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) фигурируют шесть записанных ими роликов. В ноябре 2021 года Измайловский райсуд Москвы приговорил Николая Романова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.

Мария Игнатова, Екатеринбург