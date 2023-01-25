Владелец «Эвертона» опроверг информацию СМИ о планах продать клуб

Ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири заявил, что не планирует продавать английский футбольный клуб «Эвертон». По информации Goal, господин Мошири ищет спортивных инвесторов. Ранее СМИ сообщали, что «Эвертон» выставлен на продажу не менее чем за £500 млн.

«Клуб не продается, но я разговаривал с ведущими инвесторами, действительно хорошими, чтобы заполнить убытки из-за стадиона»,— сказал Фархад Мошири консультативному совету болельщиков клуба. Господин Мошири добавил, что близок к заключению сделки с одним из инвесторов. Он подчеркнул, что это не будет считаться продажей клуба.

В сентябре 2022 года Financial Times сообщила о том, что «Эвертон» выставят на продажу. По информации издания, клуб мог приобрести американский бизнесмен Мацек Камински за £400 млн. 24 января The Guardian сообщила, что Фархад Мошири выставил клуб на продажу. По информации издания, он готов рассмотреть предложения от потенциальных покупателей, начинающиеся от £500 млн. Ему принадлежит 94,1% клуба.

The Guardian также напомнила, что господин Мошири потратил не менее £550 млн на строительство стадиона для команды. Убытки клуба оценивались в £372,6 млн.

О ситуации в клубе — в материале «Ъ» «Наставник недолгого действия».

Олеся Павленко