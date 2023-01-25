The Guardian: владелец «Эвертона» выставил клуб на продажу

Бизнесмен Фархад Мошири выставил на продажу английский футбольный клуб «Эвертон». По информации The Guardian, господин Мошири готов рассмотреть предложения, которые превышают £500 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фархад Мошири

Фото: Jon Super / AP Фархад Мошири

Фото: Jon Super / AP

Как уточняет издание, в последние месяцы бизнесмен искал возможности для инвестирования, чтобы сохранить клуб. Однако все-таки принял решение продать «Эвертон». Господин Мошири рассматривает продажу как мажоритарного пакета акций, так и меньшей доли. По данным The Guardian, заинтересованность в приобретении английской команды уже проявили несколько покупателей.

Фархад Мошири пытается продать клуб в «опасный момент» для «Эвертона», уточняет издание, поскольку на строительство стадиона английской команды бизнесмен потратил не менее £550 млн. По последним данным, совокупные убытки клуба составили £372,6 млн.

О том, что «Эвертон» выставят на продажу, 30 сентября 2022 года сообщила Financial Times. По информации газеты, Фархад Мошири мог продать его американскому бизнесмену Мацеку Камински за £400 млн.

Господин Мошири приобрел 49,9% акций «Эвертона» в 2016 году. Спустя два года он увеличил свою долю до 68,6%, а в июне 2019-го — до 77,2%. После ряда поражений английского клуба в текущем сезоне от должности главного тренера был освобожден Фрэнк Лэмпард. По итогам 20 матчей «Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице.

Подробнее об увольнении Фрэнка Лэмпарда — в материале «Ъ» «Наставник недолгого действия».

Милена Костерева