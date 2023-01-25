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«Цифровая образовательная среда»: «Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру в 9 тысячах школ

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» компания «Ростелеком» провела масштабные работы по организации беспроводного широкополосного доступа в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 24 регионов России. Всего в 2021–2022 годах ИТ-инфраструктура заработала в 9 157 зданиях образовательных организаций, благодаря чему учащиеся получили равные условия для качественного образования вне зависимости от места их проживания.

ФОТО предоставлено: ПАО «Ростелеком»

ФОТО предоставлено: ПАО «Ростелеком»

ФОТО предоставлено: ПАО «Ростелеком»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание в учебных заведениях современного и безопасного цифрового пространства, в результате чего повысится качество обучения, образование станет доступнее и разнообразнее. Для этого «Ростелеком» оснастил российские школы бесперебойным беспроводным интернетом (свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi) и системами видеонаблюдения (более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов). Видеонаблюдение позволяет круглосуточно контролировать входные групп в зданиях школы, а при необходимости система может быть интегрирована с внешними сервисами для автоматического взаимодействия с информационными системами правоохранительных органов Российской Федерации. Доступ к видеозаписям строго ограничен.

«“Ростелеком” завершил масштабный проект по созданию цифровой образовательной среды в российских школах. Мы оснастили более 9 тыс. школ России современным ИТ-оборудованием, которое позволяет повысить не только качество образования, но и безопасность учащихся. Использование новейших ИТ-технологий сокращает неравенство образовательных возможностей и предоставляет возможность полноценно подготовить школьников к жизни и работе в цифровом мире. Теперь с помощью интерактивных инструментов и различных онлайн-сервисов процесс обучения станет более технологичным, удобным и безопасным»,— сказал старший вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Работы по организации цифровой образовательной среды в школах велись в два этапа: в 2021 году цифровая инфраструктура появилась в 2 261 здании школ в 14 регионах, в 2022 году — в 6 869 зданиях образовательных учреждений 24 регионов РФ. Проект реализован в разном объеме в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Напомним, «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

ПАО «Ростелеком»

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