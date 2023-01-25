Восьмиклассник угнал каршеринг в Адмиралтейском районе Петербурга

Во вторник вечером в центре Санкт-Петербурга исчез каршеринг, припаркованный у дома №25 на Клинском проспекте. Подробности инцидента стали известны сотрудникам полиции Адмиралтейского района, пишет 78.ru.

Как выяснилось, белый Kia Rio 2021 года выпуска «приглянулся» восьмикласснику. 13-летний подросток проехал на нем до Красносельского района, пока его не обнаружили на 2-ой Комсомольской у дома 49. В результате его вождения никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Немногим ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Приморском районе Петербурга изнасиловали школьницу на чердаке дома, пока она спала.

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