В Приморском районе Петербурга изнасиловали школьницу на чердаке дома, пока она спала

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга разыскивает подростков, которые могли изнасиловать 14-летнюю школьницу. В полицию накануне ночью обратилась 65-летняя женщина, пишет 25 января «Фонтанка».

По предварительной информации, ее 14-летняя дочь выпивала со своими знакомыми на чердаке дома на Сестрорецкой улице. Один из молодых людей изнасиловал ее после того, как она заснула. Полиция проводит проверку по факту заявления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что директор школы в Петербурге нашел в интернете порно с 12-летней ученицей.

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