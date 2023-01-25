«В Великобритании это легенда автоспорта»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о британской автомобильной компании, которая решила выпустить полноприводный пятидверный электрический хэтчбек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vanwall Vandervell Фото: Vanwall Vandervell

В 2022 году, несмотря на не самые лучшие для экономик практически всего мира времена, на свет, как и обычно, появилось несколько десятков автомобильных стартапов той или иной степени серьезности. Вот, например, итальянская машина Aehra SUV. Уверен, что многие даже названия такого не слышали.

Привод электрический, запас хода 800 км, двери открываются, как крылья чайки — как у Tesla Model X, что уже понятнее. Цена составляет порядка €150 тыс. Серийный выпуск обещают в 2025 году. Готовы сделать предоплату? В том то и дело, ведь отличить проект, который реально «выстрелит», от прожекта мечтателей или откровенных жуликов, цель которых — собрать денег под автомобиль, строить который никто и не собирается — довольно сложно.

Тем более что идея зачастую представляется не живым прототипом, а в виде компьютерного рендера, который можно наделить любыми техническими характеристиками — поди, проверь.

Способов повысить доверие потенциального инвестора существует множество. Один из них — не придумывание нового имени, а приобретение бренда, некогда бывшего на слуху. У нас в стране название Vanwall что-то скажет разве что тем, кто увлечен историей «Формулы 1». Совсем иное дело в Великобритании, где Vanwall — это легенда отечественного автоспорта, команда, которая в 1958 году завоевала Кубок конструкторов, и за которую выступали такие звезды как Стирлинг Мосс и Тони Брукс.

Сегодня Vanwall — это полноприводный пятидверный хэтчбек на огромных 22-дюймовых колесах. Вращают эти колеса два электромотора. Запас хода — до 450 км. Базовая версия развивает 320 л.с. Версия помощнее — 580 л.с. Всего предполагается выпустить 500 автомобилей, цена которых будет начинаться от €130 тыс. Это немало для электромобиля со, скажем так, не самыми выдающимися характеристиками мощности. Но не будем забывать, что часть этой цены приходится не на лошадиные силы, а на знаменитое имя — Vanwall.