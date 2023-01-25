Песков: слова Подоляка об ударах по Москве и Екатеринбургу подчеркивают правильность избранного Россией пути

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим крупным городам. По его мнению, подобные заявления подтверждают «правильность избранного пути» России.

«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Вчера, 24 января, Михаил Подоляк предсказал удары по крупным российским городам. «Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т. д.»,— сказал он в интервью журналисту Майклу Наки (признан иностранным агентом). Господин Подоляк назвал удары «внутренней проблемой Российской Федерации» и не уточнил, кто их может нанести.

На прошлой неделе в Telegram-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, якобы размещенных в разных точках Москвы и Подмосковья. В Кремле просьбу прокомментировать эти сообщения перенаправили в Минобороны.

Что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».