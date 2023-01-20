Кремль переадресовал Минобороны вопрос о размещении ПВО на крышах зданий в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о размещении систем ПВО на здании Минобороны в Москве. Журналисты уточняли у него, есть ли в Кремле опасения, что по Москве может быть нанесен воздушный удар.

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее в Telegram-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, якобы размещенных в разных точках Москвы и Подмосковья.