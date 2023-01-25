Райффайзенбанк с 1 февраля прекратит прием долларов и евро в банкоматах

С 1 февраля в банкоматах Райффайзенбанка не будут приниматься доллары и евро, сообщила пресс-служба банка. Решение объяснили тем, что доля таких операций невелика, однако они технически сложны. В банке уточнили, что внести наличную валюту на счет можно будет в отделении кредитной организации.

«Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля. Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

С 23 декабря 2022 года Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальная сумма каждого перевода теперь составляет $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ в день перевода). Комиссия за перевод — 2%.

Райффайзенбанк оставался одним из немногих системно значимых банков, который проводил платежи в долларах. В Юникредит-банке валютные переводы возможны только для действующих клиентов, а Тинькофф-банк переводит доллары через SWIFT лишь в банки стран СНГ, а также Монголии и Китая. С 27 января прекратит осуществлять переводы в долларах и Газпромбанк, поскольку его американские контрагенты разорвали корреспондентские отношения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дедолларизация Газпромбанка».