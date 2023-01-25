В Белоруссии одного из руководителей «Честных людей» обвинили в попытке захвата власти

Илье Шапотковскому, одному из руководителей белорусского оппозиционного проекта «Честные люди», предъявили обвинение по статье 357 УК РБ (заговор с целью захвата власти неконституционным путем). С августа 2020 года он находится в СИЗО.

«Несмотря на то, что Шапотковский, осторожничая, не вступал в прямой заговор по захвату власти, он активно разделял идеи преступных формирований и способствовал им в достижении намеченных целей путем обеспечения информационного сопровождения»,— говорится в пресс-релизе следственного комитета республики.

«Честные люди» в тексте называется инициативой, подконтрольной «представителям экстремистских ячеек общества». Господин Шапотковский, по версии следствия, отвечал за «деструктивную информационную повестку».

Илья Шапотковский участвовал в предвыборной кампании кандидата на пост президента Белоруссии в 2020 году Виктора Бабарико (в 2021-м был приговорен к 14 годам лишения свободы). На сайте «Честных людей» целью организации называется построение политически активного гражданского общества в республике через просветительскую и агитационную деятельность.

Андрей Сапожников