Советник офиса президента Украины пригрозил ударами по Екатеринбургу

Украинские власти считают, что будущая возможная эскалация конфликта с Россией может привести к ударам по крупнейшим российским городам, в том числе по Екатеринбургу. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк на видео, распространяемом украинскими telegram-каналами.

«Эскалация на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут такие города, которые „изнеженные“ и „ленивые“, думали, что живут в другой реальности. Такие города как Москва, Петербург, Екатеринбург»,– заявил он.

На слова Михаила Подоляка отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который назвал заявление советника Владимира Зеленского «истерикой и блефом загнанных в угол шакалов». В своем telegram-канале депутат написал, что Украине нечем наносить удары по территории России, а деятельность диверсионных групп пресекается спецслужбами.

Ранее российские власти заявляли, что к «опасной эскалации» конфликта может привести поставка Украине дополнительного вооружения странами Запада. В СМИ же появилась информация, что страны Европы и США готовятся перед украинской стороне партии танков Leopard и Abrams.

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