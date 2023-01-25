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Коммерсантъ FM
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РБК: в 2022 году в Москве купили рекордно мало квартир в элитных новостройках

Число сделок с недвижимостью в элитных новостройках Москвы в 2022 году упало до минимума за последние пять лет, составив 860 штук. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании NF Group, которые есть в распоряжении РБК.

Всего в прошлом году на продажу было выставлено 1,8 тыс. элитных квартир и апартаментов в столице. Это на 42% больше, чем в конце 2021 года, но на 16% меньше, чем в конце 2020-го, и на 30% меньше, чем в 2019-м.

При этом столичный рынок элитной недвижимости значительно пополнился новыми проектами. Их суммарное число превысило показатель за два предыдущих года, составив 17 новых проектов и одну новую очередь (в 2020 году — 7 новых проектов, в 2021 году — 8 новых проектов и одна новая очередь).

Суммарный проектный объем новостроек 2022 года побил рекорд и достиг 4,7 тыс. лотов, посчитали аналитики. Средняя цена 1 кв. м в московских новостройках премиум-класса выросла за год на 12%, до 1,08 млн руб. В сегменте де-люкс она прибавила 14% и достигла 2,18 млн руб. за кв. м. В NF Group также отметили растущую тенденцию повышения разницы цен разных классов недвижимости.

Компания «Метриум» сообщила, что среди самых продаваемых элитных новостроек в Москве первое место занял жилой комплекс Lucky. За минувший год он продал 13,2 тыс. кв. м. Средняя цена 1 кв. м составила 1,27 млн руб. На втором месте расположился ЖК «Поклонная, 9» — там было продано 5,8 тыс. кв. м, средняя цена 1 кв. м достигла 1,09 млн руб. На третьем месте — ЖК WOODS, который продал 2,6 тыс. кв. м, а средняя цена за «квадрат» составила 1,3 млн руб.

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